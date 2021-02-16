اخبار الخليج

السعودية: نعمل على إصلاحات تاريخية

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دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت المملكة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أنها تلتزم بالعمل على إشراك المرأة في بناء المجتمع بما يتناسب مع أنظمة وسياسات الداخلية، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وألقت ممثلة السعودية لدى الأمم المتحدة، منى الغامدي، كلمة أمام الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أمس، موضحة خلالها أن بلادها تسعى بخطى ثابتة لإحداث إصلاحات تاريخية في البلاد.

وتابعت الغامدي في كلمتها أن السعودية تعمل على تمكين النساء والفتيات اقتصاديا.

وأشارت الغامدى إلى قرارات السعودية "الصارمة" نحو تجريم الجنسي في أماكن العمل والعقوبات الجنائية للتمييز الجنسي والتحرش.

كما أوضحت أن السعودية ساوت بين الجنسين في سن التقاعد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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