"كان سيقتل 200 ألف"... السيسي يتحدث عن فيروس هدد حياة 2 مليون مصري

دبي - محمود عبدالرازق - وأطلقت وزارة الصحة عدة مبادرات من بينها "علاج التقزم والأنيميا وفيروس سي والكشف عن سيدات مصر أو 100 مليون صحة"، وهي المبادرات التي بدأت قبل جائحة كورونا، بحسب موقع "صدى البلد".

وأوضح السيسي، خلال افتتاح المجمع الطبى المتكامل في محافظة الإسماعيلية، "مبادرة 100 مليون صحة وقعت الكشف على 70 مليون شخص، بهدف علاج المرضى، وأيضًا، تشكيل ثقافة مجتمعية فى هذا الشأن".

وأضاف: "كان هناك 2 مليون مواطن يعانون من فيروس سي قبل إطلاق المبادرة الخاصة بالقضاء على الفيروس وكان سيموت منهم 200 ألف مواطن لو كانوا دخلوا جائحة كورونا وهم مصابين بفيروس سي".

وتابع: "الهدف من المبادرة لم يكن علاج مرضى فيروس سى فقط، بل الهدف القضاء على الفيروس فى مصر نهائيًا".

ولفت السيسي كذلك إلى مبادرة إنهاء قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، وقال إنه "تم عمل 475 ألف عملية قبل جائحة كورونا كانت كلها حالات صعبة للمواطنين، بالإضافة إلى أكثر من 300 ألف عملية من قوائم الانتظار تم عملها خلال جائحة كورونا".