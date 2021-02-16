الأردن... توجيهات من الملك بشأن العسكريين

دبي - محمود عبدالرازق - وقال موقع "السوسنة" الأردني، إن الملك وجه بتقديم قروض شخصية للمتقاعدين من العسكريين دون فائدة.

وأكد مدير عام صندوق الائتمان العسكري في الأردن، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فتح 30 مركزا يمكن من خلالها تقديم الخدمة للمستفيدين.

وحسب المدير العام، يحصل العسكريون على القروض وسلع أخرى من قبل الصندوق، في الوقت الذي تجري فيه دورات تدريبية لتأهليهم للحياة المدنية.

ويعمل الأردن على إعطاء المتقاعدين العسكريين فرص في إدارة المشاريع.

ويتم صرف 317 مليون دينار لصندوق إسكان العسكريين، ليستفيد منها 21 ألف منتسب.(الدولار يساوي 0.70 دينار أردني).