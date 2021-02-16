مفوضية اللاجئين: خفر السواحل الليبي أعاد 93 مهاجرا

دبي - محمود عبدالرازق - وعبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" نشرت مفوضية اللاجئين صورا للمهاجرين العائدين، مؤكدة أن عددهم 93 مهاجرا.

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وكتبت المفوضية، مؤكدة، أن فريقها موجود في نقطة الإنزال لتقديم المساعدة الطبية العاجلة والمساعدات الإنسانية لجميع الناجين، داعية إلى عدم إعادة اللاجئين والمهاجرين إلى ليبيا مرة أخرى.

يشار إلى أن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية كانت قد أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن الحصيلة النهائية لأعداد المهاجرين غير النظاميين الذين رُحّلوا العام الماضي إلى دول مختلفة من العاصمة طرابلس عبر رحلات جوية بلغت 5360 مهاجرا من مختلف الجنسيات والأعمار.

وقالت الوزارة إن عمليات الترحيل نفذت لأسباب مختلفة، منها إعادة التوطين، والعودة الطوعية، والإجلاء الإنساني.

ونظم رحلات عودة المهاجرين جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية أقامت السلطات الليبية مراكز لإيواء آلاف المهاجرين غير النظاميين، ومعظمهم من جنسيات أفريقية.

وكان تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، قد أفاد بأن 953 مهاجرا على الأقل، من بينهم 136 سيّدة و85 طفلا، أعيدوا إلى الشواطئ الليبية في أول أسبوعين من عام 2020، حيث تم إنزال معظمهم من السفن في العاصمة طرابلس واصطحِبوا إلى مراكز الاحتجاز.