مصر تدين هجوم أربيل وتعزي حكومة وشعب العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية، نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "تعرب مصر عن صادق تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبه الشقيق ولذوي الضحايا في هذا الحادث الإرهابي البغيض، متمنية الشفاء العاجل للمُصابين".

وأضاف البيان: "تؤكد مصر على دعمها للعراق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه وصون استقراره".

وتابعت: "كما تعرب عن ثقتها في قدرة العراق الشقيق على التصدي الحاسم لتلك الممارسات الإرهابية، التي لن تُثنيه عن جهوده الدؤوبة في بسط الأمن على ربوعه، وبما يحفظ استقراره ويصون مقدراته الوطنية".

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تفاصيل الهجوم الذي استهدف القاعدة الأمريكية في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وصرح البنتاغون أن القاعدة الأمريكية في أربيل استهدفت بـ 14 صاروخا، 4 منها أصابت مبان فيها، بحسب موقع "سكاي نيوز".

وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 أمريكيين من بينهم جندي.

وفي تغريدة له قال الكولونيل واين ماروتو المتحدث باسم عملية "العزم الصلب": "تؤكد قوة المهام المشتركة العراقية أنه تم إطلاق 14 صاروخا من عيار ‏‏107 ملم مع سقوط 3 منها داخل المنطقة الشرقية يوم 15 ‏فبراير في الساعة 21:30 بتوقيت العراق وقتل مقاول مدني واحد (ليس أمريكيا) وأصيب 9 آخرون (8 ‏مقاولين محليين وجندي أمريكي واحد)".