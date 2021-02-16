شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 3236 إصابة جديدة و14 وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، 3236 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة 355 ألفًا و131 حالة، وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإمارتية اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء 193 ألفًا و163 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، فضلًا عن شفاء 3634 حالة ليبلغ إجمالي المتعافين 340 ألفًا و365 متعافيًا.