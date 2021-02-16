السعودية تعلن اعتراض "هجوم مفخخ" من "تخطيط جنرالات الحرس الثوري الإيراني"

دبي - محمود عبدالرازق - وصرح التحالف العربي، في بيان له، أن "بعض الشظايا تناثرت نتيجة عملية الاعتراض في محيط المطار"، مؤكدا أنه "لا إصابات أو خسائر".

كما أكد البيان، الذي نقلته قناة "الإخبارية" السعودية، أن "التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، هو من تخطيط جنرالات الحرس الثوري الإيراني في صنعاء".

وصعدت جماعة "أنصار الله" استهدافاتها الأسبوع المنصرم، لأهداف سعودية، وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن "هذه العمليات تأتي في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان العسكري وحصاره المتواصل على شعبنا اليمني".

كما قالت الجماعة، أمس الاثنين، إنها نفذت هجوما جويا بطائرات مسيرة على مطاري جدة وأبها السعوديين، مؤكدة أن "الإصابة كانت دقيقة". وقالت إن "سلاح الجو المسير ينفذ هجوما جويا على مطاري جدة وأبها الدوليين صباح اليوم الاثنين بطائرتي صماد3 وقاصف2k".