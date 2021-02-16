شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة اليمن للمجلس الانتقالى: جميعنا فى خندق واحد وعلينا تنفيذ اتفاق الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، حرصهم على تنفيذ اتفاق الرياض، مشيرا إلى أن نجاح الحكومة هو نجاح لكل القوى والمكونات السياسية المشاركة فيها، وعلينا أن نحرص جميعاً على دعمها للقيام بواجباتها ومسؤولياتها وتحقيق هدفها في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وفق الموقع الرسمى لرئاسة الوزراء.

واستعرض معين أولويات الحكومة وما تبذله من جهود بتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في تحسين الأوضاع الخدمية والاقتصادية رغم صعوبة الأوضاع الراهنة، إضافة إلى ما تسعى إلى تنفيذه بما في ذلك المضي قدماً في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن عدداً من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، وذلك لتدارس عدد من المستجدات المتصلة بما جرى تنفيذه من اتفاق الرياض، والخطوات المتبقية والشراكة القائمة للمضي قدماً في التنفيذ انطلاقاً من المسؤولية المشتركة في هذه الظروف الاستثنائية والحرجة.

وعبر الدكتور معين عبدالملك عن تقديره لما يبديه المجلس الانتقالي الجنوبي من حرص على إنجاح اتفاق الرياض، وتشكيل الحكومة، وقال "الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية واستهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة يؤكد أننا جميعاً في خندق واحد والعدو واضح ومعركتنا معه مصيرية ولا مجال أمامنا فيها إلا الانتصار بدعم من أشقائنا في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأكد الاجتماع حرص جميع المكونات والأطراف والقوى السياسية المشاركة في حكومة الكفاءات السياسية على القيام بواجباتها وتنفيذ التزاماتها ومراعاة جوانب الشراكة القائمة، والحفاظ على الأجواء الإيجابية التي ترافقت مع تشكيل الحكومة.

بدورهم، أشاد قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة رئيس وحدة شؤون المفاوضات في المجلس الدكتور ناصر الخبجي بتماسك الحكومة وحضورها في عدن، والذي يعطي رسالة طمأنة للمواطنين بوجود الدولة، مؤكدين أهمية تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، والعمل بروح الشراكة.