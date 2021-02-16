شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من الأرصاد بشأن هطول أمطار رعدية على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس :

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات ينبع ، العلا ، العيص ، خيبر، تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها مصحوبة برياح نشطة على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل، كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.