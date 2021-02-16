شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» يدعو مستخدميه إلى تحديث التطبيق للاستفادة من جميع الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

دعا تطبيق “توكلنا” مستخدميه ، إلى تحديث التطبيق للإصدار (2.6.3)، على متاجر آب ستور، وغوغل بلاي، وآب غالاري، للاستفادة من خدمات التطبيق بشكل كامل.

وأوضح التطبيق طريقة التحديث، حيث دعا للتوجه إلى المتجر المتوافق مع نظام الجهاز الذكي، ثم الذهاب إلى تطبيق توكلنا بعد البحث عنه، والتأكد من تحديث التطبيق للإصدار (2.6.3).

جدير بالذكى أن “توكلنا” يتيح العديد من الخدمات المتنوعة، ومنها حجز موعد لفحص كورونا، وخدمة العنوان الوطني، وخدمة الهوية الرقمية، والمحفظة الرقمية، وخدمة عرض المخالفات العامة.