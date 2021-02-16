الكويت... البرلمان يسعى إلى قانون يعوض أصحاب المشروعات الصغيرة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن الغانم، تأكيده أن هناك اقتراحا منه وبعض النواب الآخرين بقانون يعوض أصحاب المشروعات الصغيرة بسبب ما تحملوه من أضرار نتيجة إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وقال الغانم إنه يعتقد أن الحكومة ستوافق على القانون، حيث سيحدد القانون بشكل واضح ما المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار الغانم أنه لا يمكن السماح لتداعيات كورونا أن تؤثر بشكل سلبي على الأحوال الأسرية والاجتماعية للكويتيين.

وتمنى الغانم أن تكون جلسة اليوم الثلاثاء تخفيفا على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلاد.

وقال الغانم على "تويتر في وقت سابق" إنه "اجتمع مع ممثلي تحالف رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة المتضررة وشرحوا الأضرار التي تكبدوها وسيتكبدونها خلال الفترة المقبلة جراء القرارات الحكومية الأخيرة".