شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح ضوابط تأمين القوى العاملة في الحج هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت وزارة الصحة ، عن ضوابط اختيار القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة ومنافذ دخول الحجاج في موسم 1442هـ.

وقالت وزارة الصحة ، أنه سيتم قبول طلبات الترشيح المرفوعة من لجنة القوى العاملة بالمديرية أو التجمع الصحي فقط ولن تقبل أي استمارة مشاركة ترفع مباشرة إلى الإدارة العامة للحج والعمرة باستثناء مرشحي اللجان الإشرافية من موظفي الوزارة ، بحسب عكاظ .

وعن فئات التمريض ألزمت الوزارة اعتماد الاستمارة من رئيس أو رئيسة التمريض بالمرفق الصحي مع مشاركة إدارة التمريض بالمديرية والتجمع الصحي في تسجيل البيانات. وأكدت ضرورة إرفاق مشهد مع استمارة الترشيح من جهة عمل المرشح لفئة (الأطباء، التمريض، الفنيين) تفيد بطبيعة العمل الفعلي الذي يمارسه تتم مطابقتها من قبل اللجنة المختصة في المديرية وتعتبر من ضمن المتطلبات الأساسية لقبول المرشحين على أن تعطى الأولوية للقوى العاملة من خارج الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة لمن سبقت لهم المشاركة في أعمال الحج خلال الأعوام الماضية وليست عليهم ملاحظات مع مراعاة أن تكون القوى العاملة المرشحة لأول مرة من الكفاءات والخبرات المتميزة.

وتلتزم كل مديرية أو تجمع صحي في ترشيح فئة التمريض، ممن لديه الخبرة العملية الفعلية في الطوارئ، العمليات، العناية المركزة والأقسام الداخلية. وطلبت الوزارة تأجيل إجازة المتعاقد المرشح للمشاركة خلال موسم الحج أو المدرج اسمه على قائمة الاحتياط اعتباراً من 20/‏‏‏11/‏‏‏1442هـ إلى 20/‏‏‏12/‏‏‏1442هـ إلى ما بعد انتهاء موسم الحج، مع عدم ترشيح المتعاقد الذي تتوافق إجازته السنوية بعد تأجيلها إلى الحد الأقصى مع فترة المشاركة في الحج مع إلزام جميع المرشحين من الفئات الطبية والفئات الطبية المساعدة ومن لهم علاقة مباشرة بالمرضى الالتزام بالاشتراطات الصحية لكورونا.