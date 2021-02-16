شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يوجه بتنفيذ برنامج "رفاق السلاح" لدعم المتقاعدين العسكريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمر العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى الجهات المعنية بالمباشرة فى تنفيذ برنامج "رفاق السلاح"، لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى.

وقال خلال اجتماع للاطلاع على محاور برنامج "رفاق السلاح": "البرنامج مثال حقيقي للتعاون والجهد الجماعي اللذين يحققان الإنجاز"، معربا عن شكره لجميع الجهات التي ساهمت في إعداده، سواء من الحكومة أو القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو القطاع المصرفي أو القطاع الخاص.

وأشاد بـ"رفاق السلاح" العاملين والمتقاعدين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، الذي يصادف 15 من فبراير من كل عام.