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المغرب تسجل 121 إصابة جديدة و14 وفاة بفيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد -  سجلت وزارة الصحة المغربية ، اليوم الاثنين ،121 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 478 ألفا و595 حالة.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم - أن إجمالي التحاليل التي تم إجراؤها للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين و50 ألفا و197 تحليلا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب ، منها 4367 خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأضافت أنه تم تسجيل 14 وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 8491 حالة وفاة .. فيما تماثلت 697 حالة للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين إلى 459 ألفا و549 متعافيا.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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