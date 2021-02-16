شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث برلمان ليبيا: من يسعى لتغيير رئاسة المجلس عليه الالتزام بالإطار القانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق، إن من يسعى إلى تغيير رئاسة مجلس النواب عليه الالتزام بالإطار القانوني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى، أن رئيس المجلس الرئاسي الجديد لم يرفض نقل الاجتماعات إلى سرت، وتابع: نقل أعمال السلطات التنفيذية إلى سرت نتاج مبادرة عقيلة صالح.

ولفت المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى، إلى أن مدينة سرت جاهزة لاحتضان اجتماعات مجلس النواب.