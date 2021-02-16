شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء الكويتي يتخذ إجراءات لدعم أنشطة الأعمال المتعثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلًف مجلس الوزراء الكويتي الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الهيئات المعنية لوضع الآليات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمشاريع المتعثرة.

وقال بيان من مجلس الوزراء إن القرار سيبدأ سريانه من مارس آذار ولمدة ثلاثة أشهر.

وكلًف مجلس الوزراء أيضا الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لتأجيل سداد كافة رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب الأنشطة التي لا تزال موقوفة كليا.