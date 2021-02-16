شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق صفارات الإنذار بالقنصلية الأمريكية بأربيل بعد استهداف المطار بصواريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام عراقية، إن صفارات الإنذار انطلقت داخل القنصلية الأمريكية في أربيل بعد استهداف المطار بصواريخ.

فيما أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الإثنين، بسقوط ثلاث قذائف هاون ضمن محيط مطار أربيل.

وقال المصدرفي حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاث قذائف هاون سقطت، قبل قليل، ضمن محيط مطار اربيل الدولي وهنالك انتشار أمني بمحيط المطار"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.