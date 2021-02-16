شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الدولي يعلن سقوط قتيل و6 جرحى بينهم جندي أمريكي في هجوم أربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف الدولي للحرب ضد داعش في سوريا والعراق، مقتل مقاول مدني وجرح 5 آخرين بينهم جندي أمريكي، في القصف الصاروخي على قوات التحالف بمحافظة أربيل العراقية.

قالت مصادر في قوات البشمركة الكردية اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ سقطت قرب مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق شبه المستقل مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وقال بيان لوزارة الداخلية في كردستان إن عددا من الصواريخ أطلق باتجاه أربيل وضواحيها في حوالي الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي مما أسفر عن إصابة بعض الأشخاص، دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

وقال مسؤولون أمنيون أكراد في وقت سابق إن ثلاث قذائف مورتر على الأقل استخدمت في الهجوم. وقال المسؤولون إن التحقيقات الأولية أظهرت فيما بعد أن بقايا المقذوفات التي سقطت في بعض المناطق كانت لصواريخ.

وسمع مراسل لرويترز دوي عدة انفجارات وشاهد حريقا مشتعلا لبضع دقائق في محيط المطار. وقال أحد المصادر الأمنية إن خمسة صواريخ أطلقت.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الهجوم استهدف قاعدة عسكرية أمريكية موجودة قرب المطار وتضم قوات أمريكية.

وقال مسؤولون أمنيون إن مطار أربيل أغلق وتوقفت الرحلات الجوية لأسباب تتعلق بالسلامة.

وذكر مسؤولون أمنيون أكراد أن إحدى القذائف سقطت قرب منطقة سكنية وأصيب ثلاثة أشخاص.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها قنوات تلفزيونية محلية سيارات مدمرة وزجاجا محطما يغطي منطقة سقطت فيها إحدى القذائف.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي 30 سبتمبر ، سقطت ستة صواريخ كاتيوشا قرب مطار أربيل، وهو هجوم ألقى جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق باللوم فيه على جماعات مسلحة شيعية عراقية مدعومة من إيران.