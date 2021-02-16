شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: نحن بصدد النظر فى التقارير حول هجوم أربيل الصاروخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية: نحن بصدد النظر في التقارير حول هجوم أربيل الصاروخي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ذكرت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم عمل طوق أمني في محيط مطار أربيل الدولي.

من جانبه قال الخبير السياسى العراقى رائد العزاوي لقناة العربية الحدث ، إن الشظايا تظهر أن الصواريخ التي استهدفت أربيل إيرانية الصنع.

وذكرت القناة، أن قضاء الدبس التي انطلقت منه الصواريخ تنتشر فيها ميليشيات تابعة للحشد الشيعى.