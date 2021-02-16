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الصحة الفلسطينية: الاحتلال يمنع إدخال اللقاحات المضادة لكورونا إلى قطاع غزة

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت إدخال اللقاحات المضادة لفيروس "" والتي سيرتها الوزارة اليوم إلى قطاع غزة.

وأضافت الكيلة - في بيان لها مساء اليوم الاثنين أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية كاملة عن هذا الإجراء التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية، مشيرة إلى أنه جرى نقل 2000 جرعة من لقاح سبوتنيك V الروسي لتدخل إلى قطاع غزة إلا أن سلطات الاحتلال منعت إدخالها.

وشددت الكيلة على أن الحكومة ووزارة الصحة تقومان بالتواصل مع المنظمات الدولية لإدخال اللقاحات بأقصى سرعة إلى قطاع غزة.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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