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مروحيات أمريكية تحلق فوق مطار أربيل ومحيط المدينة بحثا عن مصادر الصواريخ

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مروحيات أمريكية تحلق فوق مطار أربيل ومحيط المدينة بحثا عن مصادر الصواريخ.

وقال مصدر أمنى كردى: ميليشيات الحشد الشعبي أطلقت 5 صواريخ على أربيل من منطقة دبس جنوبي المدينة.

واستهدفت 3 صواريخ مطار أربيل سقط 2 منها في المدينة بعدما تصدت لهما مضادات التحالف الدولي.

وقال عضو بالحزب الديمقراطي الكردستاني لقناة العربية الحدث: الصواريخ انطلقت من منطقة يسيطر عليها ميليشيات إيرانية في محيط نينوى.

 

 

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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