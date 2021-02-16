شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة بكردستان: 3 جرحى إثر سقوط الصواريخ فى أربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة في كردستان، عن 3 جرحى إثر سقوط الصواريخ في أربيل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت مصادر أمنية عراقية، أن صواريخ تستهدف قاعدة تحت قيادة أمريكية في شمال العراق، موضحة أن الصواريخ سقطت في مناطق مكتظة في أربيل.

وقالت مصادر أمنية، إن جريحان بسقوط الصواريخ في أربيل، لافتة إلى سقوط 5 صواريخ في حي وزيران في أربيل، فيما قال مراسل العربية: جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان يعلن استهداف مطار أربيل بصاروخين.