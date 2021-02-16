شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: جريحان بسقوط الصواريخ فى أربيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك أنباء عن إصابات بسقوط صواريخ في محيط مطار أربيل.

وأكدت مصادر أمنية عراقية، أن صواريخ تستهدف قاعدة تحت قيادة أمريكية في شمال العراق، موضحة أن الصواريخ سقطت في مناطق مكتظة في أربيل.

وقالت مصادر أمنية، إن جريحان بسقوط الصواريخ في أربيل، لافتة إلى سقوط 5 صواريخ في حي وزيران في أربيل.

وقال مراسل العربية: جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان يعلن استهداف مطار أربيل بصاروخين.