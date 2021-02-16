شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجموعة العمل الوطنى الليبى: موقف مصر من ليبيا لا يتزعزع أبداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد الترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، إن الإخوان يسيطرون تماما على الساحة في غرب البلاد، كما أن تركيا مازالت تهدد بتواجدها في ليبيا رغم تشكيل حكومة ليبية جديدة، ولكن الدبلوماسية المصرية تأتى أكلها بعدما دعمت مجلس النواب والقيادة العامة في ليبيا، وتابع:"مصر تحارب التطرف والإرهاب في ليبيا".

وأكد خالد الترجمان، خلال لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أنه يثق تماما في موقف مصر الذي لا يتزعزع مع محاربة المرتزقة والمتشددين، وتابع:"حديث الرئيس السيسى في سيدى برانى كان له رسائل هامة جداً سواء للداخل الليبيى أو تركيا، كون منطقة سيدى برانى هي التي استقبلت الليبيين الذى تعرضوا للقمع على يد الأتراك قبل 400 سنة".

وأكد "الترجمان"، أن مصر لها موقف تاريخي في ليبيا منذ عصر الفراعنة، وهى عنق استراتيجي لليبيا فى الحروب والمجاعات، وكانت سند حقيقى وداعم للدولة الليبية، وتابع:"موقف مصر من ليبيا لا يتزعزع أبداً".