شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مسبار الأمل: كوكب المريخ شبيه بالأرض وبه تضاريس مشابهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، أن مسبار الأمل الإماراتى ينطلق بأحدث تقنية وصل لها العلم، لافتا إلى أن الوصول لكوكب المريخ ليس سباقا ولكن خدمة للبشرية.

وأضاف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، خلال برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن المسبار مهتمه دراسة غلاف المريخ سواء الطبقة العليا والسفلى، موضحا أنه في الأوقات السابقة كان يتم دراسة الغلاف الجوى لأوقات معينة ومواسم معينة ولكن لأول مرة سيتم تصوير صورة تامة عن الغلاف من خلال مسبار الأمل.

وأوضح مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، أن كوكب المريخ شبيه بكوكب الأرض وبه تضاريس مشابهة، لكن بدأ لكوكب يفقد غلاقه الجو بسبب ظروف ويفقد الحياة فيه ويصبح كوكب ميت، موضحا أن المسبار مهمته فهم التغييرات التي يشهدها كوكب المريخ ومدى تأثيره على كوكب الأرض، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة ينطلق مسبار صيني وآخر أمريكي.

ولفت مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل، إلى أن المسبار يعمل للإجابة على سؤال هل يوجد حياة على كوكب المريخ، وبالفعل المسبار بدأ في إرسال صورة من الكوكب الأحمر.