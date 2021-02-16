شكرا لقرائتكم خبر عن مواقع كردية عراقية: دوى انفجارين قرب القنصلية الأمريكية فى أربيل وسط إغلاق للطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مواقع كردية عراقية، سماع دوي انفجارين قرب القنصلية الأمريكية في أربيل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وذكرت قناة العربية، أن هناك دوي 3 انفجارات قرب مطار أربيل في إقليم كردستان العراق.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني تأكيده سقوط 3 قذائف هاون بمحيط مطار أربيل، والسلطات تغلق الطرق المؤدية إلى المطار.

وفى وقت سابق ذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، أنه تم العثور على عدد من الأسلحة واعتقال شخصين غربي محافظة كركوك.

وأفادت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية العراقية - بأن قوة من اللواء الآلي الثاني تمكنت من تنفيذ عملية أمنية بناءً على معلومة استخبارية بوجود تحركات مشبوهة لتفتيش قرية (حسيب العارف) والعثور خلالها في أحد المنازل على 8 بنادق كلاشنكوف، بالإضافة إلى قاذفة RBG7) وإلقاء القبض على اثنين من الأشخاص الساكنين فيها.

وأشارت إلى تسليم المقبوض عليهما إلى جهة الاختصاص مع المضبوطات؛ لإكمال الإجراءات التحقيقية بحقهما.