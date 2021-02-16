شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى: قتلى من الأطفال والنساء فى القصف الحوثى على مخيم للنازحين بمأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش اليمني، سقوط قتلى من الأطفال والنساء في القصف الحوثي على مخيم للنازحين بمأرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف الجيش اليمني: قواتنا تكبد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في جبهات مأرب.

وتابع الجيش اليمني: المعركة مازالت مستمرة مع الميليشيات في جبهة صرواح، موضحا أن هناك انهيارات كبيرة للميليشيات الحوثية في جبهات صرواح ومراد والجدعان.