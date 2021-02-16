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الجيش اليمنى: قتلى من الأطفال والنساء فى القصف الحوثى على مخيم للنازحين بمأرب

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القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش اليمني، سقوط قتلى من الأطفال والنساء في القصف الحوثي على مخيم للنازحين بمأرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف الجيش اليمني: قواتنا تكبد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في جبهات مأرب.

وتابع الجيش اليمني: المعركة مازالت مستمرة مع الميليشيات في جبهة صرواح، موضحا أن هناك انهيارات كبيرة للميليشيات الحوثية في جبهات صرواح ومراد والجدعان.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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