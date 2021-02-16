اخبار الخليج

توقف حركة الملاحة الجوية فى مطار أربيل الدولى إثر الهجمات الصاروخية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة الملاحة الجوية فى مطار أربيل الدولى إثر الهجمات الصاروخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، توقف حركة الملاحة الجوية في مطار أربيل الدولي.

وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري: السلطات تحقق بمصدر الهجمات الصاروخية وستكون هناك عواقب ضد الجناة.

واضاف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني: السلطات تحقق بمصدر الهجمات الصاروخية وستكون هناك عواقب ضد الجناة.

وفى وقت سابق ذكرت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مروحيات أمريكية تحلق فوق مطار أربيل ومحيط المدينة بحثا عن مصادر الصواريخ.

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا