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مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: لا نحتاج للإذن للدفاع عن مصالحنا

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القاهرة - سامية سيد - قال عبد الله المعلمى مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: لا نحتاج للإذن للدفاع عن مصالحنا، موضحا أن الحوثي منظمة إرهابية ونتعامل معها على هذا الأساس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، أن المبعوث الأمريكي في اليمن يعمل مع المبعوث الأممي لحل أزمة اليمن، لافتا إلى أن دور إيران في اليمن تخريبي.

وأوضح مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، أن الحل في اليمن يكمن في تفاهمات اليمنيين، لافتا إلى الحل في اليمن لن يتم إلا دبلوماسيا.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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