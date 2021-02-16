شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تحمل الاحتلال مسؤولية تبعات منع إدخال لقاحات كورونا إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حملت وزارة الصحة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية عن تبعات منع إدخال لقاحات ضد فيروس كورونا إلى قطاع غزة، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، ستصل إلى القطاع الاثنين.

وفقا لموقع روسيا اليوم، قال نائب مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة الفلسطينية في غزة مجدي ضهير: إن 2000 جرعة من اللقاح الروسي ستصل غزة الإثنين، كدفعة أولى.

وتابعت نائب مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أنها أرسلت اليوم ألفي جرعة من لقاحات كورونا إلى قطاع غزة بعد موافقة إسرائيل على نقلها من رام الله إلى القطاع، حيث سيجري هناك تطعيم الكوادر الطبية التي تعمل بشكل مباشر ضمن جهود مكافحة كورونا.