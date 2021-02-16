شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ عبدالكريم الخضير يوضح حكم الصلاة بالحذاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، حكم الصلاة بالحذاء .

وقال الشيخ الخضير، ردا على سؤال ما حكم الصلاة بالحذاء -أجَّلكم الله-؟ إن الصلاة بالحذاء سُنة، وجاء الأمر بمخالفة اليهود والأمر بالصلاة بالنعال.

وأضاف “لكن إذا كان المسجد مفروشًا والحذاء يتسبب في تقذيره على الناس بحيث لا يطيقون الصلاة على الفرش الذي تكرر وطؤه بالنعال فمثل هذا يُمنع من هذه الحيثية، وتبقى السنة قائمة فيما إذا لو كان المسجد من تراب أو رمل كما هو الشأن في السابق في وقته -عليه الصلاة والسلام- وإلى وقت قريب، فلا مانع حينئذٍ أن يصلي بالنعال”.

وتابع الشيخ الخضير “وإذا تيسَّرت له الصلاة في مفازة أو برِّيَّة فلا مانع أن يصلي بالنعال، أما إذا كان المسجد مفروشًا والفرش معلوم أنه يُمسك بالقذر والأذى الذي يصيب النعال فإنه حينئذٍ يُتقى؛ لئلا يتسبب في تقذير هذا الفرش على الناس وجعلهم لا يتحملون السجود عليه”.