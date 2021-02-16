شكرا لقرائتكم خبر عن للمعلمين والمعلمات.. طريقة سهلة لتجاوز الإعلانات داخل منصة مدرستي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر المعلم عبدالله السلطان، المهتم باختبارات قياس والتوجيه التربوي، عبر حسابه في “تويتر”، طريقة سهلة لتجاوز الإعلان الموجود في الصفحة الرئيسية لمنصة مدرستي.

وقال السلطان: “للمعلمين و المعلمات.. إذا كنت تستخدم الجوال للدخول على منصة مدرستي فيمكنك تجاوز الإعلان الموجود في الصفحة الرئيسية بالطريقة التالية:

• اقلب الجوال لتحويل الصفحة بالعرض. ماسة زرقاء صغيرة قم بإرجاع الجوال بالطول.

• ستظهر مساحة تحت الإعلان قم بالضغط عليها وسيتم إغلاق الإعلان .

وأضاف المعلم عبدالله السلطان، أن هناكطريقة أخرى لتجاوز الإعلان الموجود في الصفحة الرئيسية في منصة مدرستيمن خلال التالي:

• قم بالضغط على الحرفين الظاهرين أعلى الصفحة جهة اليسار، سيظهر الحرفان بهذا الشكل: ع ع أو A A

• قم بتصغير حجم الصفحة.

• ستظهر مساحة تحت الإعلان قم بالضغط عليها وسيتم إغلاق الإعلان .

خطة الفصل الدراسي الثاني

يذكر أن وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، اعتمد قبل أسابيع وبالتحديد منتصف يناير الماضي، الخطة الدراسية المطوّرة (كمرحلة أولى) للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم؛ للتعليم عن بُعد خلال الفصل الدراسي الثاني من العام 1442هـ.

وتضمنت الخطة الدراسية الجديدة التطبيق الأول لمواد الدراسات الإسلامية المطوّرة مع تعديل في وزنها النسبي، وزيادة الوزن النسبي في مواد الرياضيات والعلوم، وتخفيض الوزن النسبي لمواد اللغة العربية والتربية الفنية والتربية البدنية للبنين والتربية الأسرية للبنات بنسب مختلفة، وحذف حصص النشاط، والتركيز على تطوير المهارات من خلال زيادة التطبيقات الكتابية وغيرها.

تقليص عدد الساعات الأسبوعية

كما تضمنت الخطة الدراسية تقليص عدد الساعات الأسبوعية التي يدرسها الطالب في الخطة الدراسية في التعليم العام عن بُعد من (30 حصة إلى 25 في الصفوف الأولية)، ومن (33 حصة إلى 28 في الصفوف العليا)، ومن (35 حصة إلى 29 في المرحلة المتوسطة)، وتقليص مقارب في المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، كما تضمنت التوجيهات المشار إليها في كل خطة تفعيل دور منصة مدرستي، من خلال الحث على زيادة التعليم الذاتي في مادة القرآن الكريم لتعزيز عمليات التعليم.

مناقشة الخطط الدراسية المطورة

ويأتي قرار وزير التعليم بناءً على قرار اللجنة الرئيسية للخطط الدراسية والمناهج بالوزارة، والذي تضمن مناقشة الخطط الدراسية المطوّرة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة (المرحلة الأولى) للتعليم عن بُعد في ظل استمرار الجائحة وتداعياتها، وما ترتب على ذلك من أهمية مراعاة المتغيرات المتعلقة بالتعليم عن بُعد والتطورات المستقبلية للمناهج، وضرورة مراجعة الخطط الدراسية، ولأهمية مراعاة التوازن بين الموضوعات كماً ونوعاً، وتحقيق الملاءمة مع الإطار الزمني لكل صف دراسي في ظل استمرار العملية التعليمية عن بُعد.

تقييم الخطة الدراسية ومراجعتها

واشتمل توجيه وزير التعليم الموجه لإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة على اعتماد العمل بالخطة المطورة، على أن تخضع الخطة الدراسية المطوّرة للتقييم والمراجعة من قبل اللجنة الرئيسية للخطط الدراسية والمناهج بالوزارة في ضوء ما يتم رفعه من مركز تطوير المناهج بالوزارة، كذلك الرفع من قبل إدارات التعليم بما تراه من استفسارات أو مقترحات تطويرية إلى مركز تطوير المناهج.