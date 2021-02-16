شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمادي» يوضح طريقة إزالة المعلومات الشخصية أثناء استخدام Google والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، مستخدمي جوجل من خطورة تسريب الكثير من المعلومات الشخصية والبيانات الهامة نتيجة عملية التصفح. وقال الحمادي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “يعرف Google الكثير عنك من المعلومات قد لا تتخيلها، هذه جزء منها يمكنك الاطلاع عليها وكذلك إزالتها”. رغباتك الشخصية:

https://adssettings.google.com/authenticated?hl=ar تنقلاتك على خرائط Google:

http://maps.google.com/locationhistory تاريخ بحثك:

http://google.com/history/ معلومات تفصيلية أخرى:

http://myaccount.google.com/dashboard

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