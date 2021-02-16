شكرا لقرائتكم خبر عن سطو مسلح على متجر اتصالات في الرياض.. والشرطة تطيح بالجناة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الاثنين، من الإطاحة بشخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهما ينفذان جريمة سطو على متجر اتصالات في حي لبن بمدينة الرياض.
وقالت وزارة الداخلية، في فيديو عبر “سناب شات”: إن المتهمَين سلبا مبالغ مالية وأجهزة إلكترونية بالقوة تحت تهديد السلاح بعد التهجم على متجر الاتصالات في حي لبن.
وأضافت الداخلية أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية الجناة وكشف هوياتهم وهم مواطنين؛ حيث تم القبض عليهما وجرى إيقاف المتهمين واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.
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