التحالف الدولي: مقتل مدني وإصابة 6 بينهم جندي أمريكي بسقوط نيران غير مباشرة في أربيل

دبي - محمود عبدالرازق - وأعلن الكولونيل واين ماروتو المتحدث باسم عملية "العزم الصلب"، في "التحالف الدولي ضد داعش"، مقتل متعاقد مدني وإصابة خمسة متعاقدين مدنيين آخرين بجروح وإصابة أحد أعضاء الخدمة في الجيش الأمريكي في الهجوم الصاروخي الذي استهدف أربيل بإقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين.

وأكد المتحدث عبر تغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر" أن "التقارير الأولية تفيد بأن نيرانا غير مباشرة سقطت على قوات التحالف في أربيل".

​وأعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بالعراق، اليوم الاثنين، عن تعرض مطار أربيل الدولي، شمالي العراق، لقصف صاروخي.

وقالت المديرية في بيان، اليوم الاثنين، إن "صاروخين سقطا في مطار أربيل الدولي، بينما سقط ثالث خارج المطار".

وجه رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن القصف الذي طال محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في بيان صحفي، أن "القائد العام للقوات المسلحة، وجه بتشكل لجنة تحقيقية مشتركة مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، لمعرفة الجهة التي تقف وراء حادث سقوط عدد من الصواريخ على مطار أربيل الدولي ومقترباته مساء اليوم الإثنين ، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص".

وأغلقت محافظة أربيل مطارها الدولي بعد سقوط عدد من الصواريخ في محيطه.

وأعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان العراق، مساء اليوم الاثنين، إصابة 3 أشخاص، بينهم حارس لإحدى القنصليات في منطقة وزيران بأربيل، إثر سقوط صواريخ عدة على المدينة وضواحيها.

وقالت في بيان: "ثلاثة جرحى إثر سقوط الصواريخ التي استهدفت أربيل هذا اليوم، الأول حارس لإحدى القنصليات في منطقة وزيران بأربيل، والثاني مواطن سوري، والثالث مواطن من ‎أربيل حالته خطرة".