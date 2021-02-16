الأرصاد المصرية تنصح بعدم الخروج من المنازل بعد الساعة 11 مساء

دبي - محمود عبدالرازق - وكشفت النشرة الجوية التي تصدرها هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة الثلاثاء ووصول درجات الحرارة الصغرى بسانت كاترين لـ2 درجة تحت الصفر.

وقال محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك "انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة ومستمرة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس المقبلين".

وتوقع شاهين في مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة والناس" أن يكون هناك "نشاط رياح على أغلب مدن الجمهورية وسقوط الأمطار على شمال البلاد، وانخفاض درجات الحرارة بحوالي 6 درجات بداية من الغد والقاهرة تسجل غدا 14 درجة مئوية ويوم الأربعاء تسجل 11 درجة مئوية".

ووجه شاهين، مجموعة من النصائح للمواطنين للتعامل مع موجة البرودة، في تصريحات لموقع "مصراوي".

وقال شاهين: "ننصح بعدم التعرض المباشر للرياح والأتربة خاصة المدن الجديدة حيث ستكون الحرارة من 6 إلى 8 درجات".

ونصح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بعدم الخروج من المنازل بعد الساعة 11 مساء الثلاثاء.

ولفت شاهين إلى أن "منطقة سانت كاترين تتكون فيها الثلوج على الجبال، وهي منطقة جبلية وتصل درجة الحرارة الصغرى فيها لـ 2 درجة مئوية تحت الصفر".