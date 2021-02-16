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الأمم المتحدة: أي هجوم عسكري على مأرب سيؤدي إلى عواقب إنسانية لا يمكن تصورها

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دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال لوكوك عبر حسابه على "تويتر"، الاثنين "أشعر بالقلق الشديد نتيجة التصعيد العسكري الحاصل في مأرب وتداعياته المحتملة على الأوضاع الإنسانية".

وأضاف، أن "أي هجوم عسكري على مأرب (في إشارة إلى عمليات جماعة أنصار الله الساعية للسيطرة على مدينة مأرب) سيضع ما يصل إلى مليوني مدني في خطر، وينتج عن نزوح مئات آلاف.. الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب إنسانية لا يمكن تصورها".

وتابع: "لقد حان الوقت الآن للتهدئة، وليس مضاعفة المزيد من البؤس للشعب اليمني"..

 وأشار المسؤول الأممي إلى أنه "سيقدم، الخميس المقبل، إحاطة في مجلس الأمن".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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