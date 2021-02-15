شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله عسيري يكشف حقيقة تأثير لقاح كورونا على الخصوبة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد استشاري الأمراض المعدية د. عبدالله عسيري، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا لا يؤثر على الخصوبة نهائيا، ولا يوجد أي رابط بين اللقاح والخصوبة.

وقال “عسيري” في حواره مع برنامج “في الصورة”: إن لقاح كورونا لا يؤثر أبداً على الخصوبة، ولا أعلم من أين أتت مثل هذه الفكرة.

وأوضح أن من لديهم حساسية شديدة من اللقاحات المشابهة والتي تستدعي تدخل طبي يفضل ألا يأخذوا اللقاح، مضيفا ليس أي حساسية وإنما الحساسية الشديدة التي قد تظهر مع الجرعة الأولى.

وأوضح عسيري أن اللقاح لا يحتوي على فيروس، بل “بروتين من الفيروس”، ولا يمكن أن ينشط ويسبب المرض.

وبين د. عبدالله عسيري أن المناعة الطبيعية أفضل من المناعة المكتسبة، لكن في بعض الأحيان تكون المناعة الناتجة عن اللقاح أفضل، والاعتماد على المناعة الطبيعية مع كورونا “مغامرة لا ننصح بها”.