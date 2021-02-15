شكرا لقرائتكم خبر عن مختص في شؤون المناخ يتوقع هطول أمطار على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المختص في شؤون الطقس والمناخ، عقيل العقيل، حالة الطقس على أنحاء المملكة غدا الثلاثاء.

وقال فى مداخلة هاتفية لقناة السعودية إنه من المتوقع أن تشهد الممكلة “طقس مستقر” على معظم المناطق، فيما تنشط الرياح الجنوبية ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أنه من المتوقع هطول أمطار على عدة مناطق هي الحدود الشمالية وتبوك وحائل تمتد إلى الرياض.

كما توقع انخفاض بدرجات الحرارة لتصل الى درجة واحدة على مرتفعات تبوك والحدود الشمالية.