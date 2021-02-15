شكرا لقرائتكم خبر عن «عسيري»: لم ندخل موجة كورونا الثانية.. ونخطط لإعطاء اللقاح لـ 28 مليون شخص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد استشاري الأمراض المعدية عبدالله عسيري، أن خطة المملكة هي إعطاء اللقاح لـ 28 مليون إنسان في المملكة بلقاح كورونا.

وقال عسيري، في حواره إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة “روتانا خليجية” إن جميع لقاحات كورونا المقرّة حاليًّا تأتي في جرعتين، وهناك لقاح منتظر يحقق نتائجه في وقاية الجسم بجرعة واحدة فقط، مضيفًا أن لقاح فايزر يحتاج للتخزين في درجة حرارة 80 تحت الصفر، وإذا فُتح وحُلّ يجب أن يُستخدم خلال ساعات.

لم ندخل الموجة الثانية

وطمأن عسيري الجميع بقوله “لم ندخل فعليا في الموجة ثانية من كورونا، لكن هناك بوادر ارتفاع لن يحبطها إلا الالتزام المجتمعي بالإجراءات الاحترازية”.

وتابع د. عبدالله عسيري أن نسبة فاعلية لقاح فايزر في الوقاية من كوفيد 19 تصل إلى 95%، وحتى الآن هو الأعلى فعالية، وهو اللقاح الذي سيستقبل منه المواطنون الجرعة الثانية؛ لأن القاعدة حتى الآن هي أنه لا يمكن الخلط بين اللقاحات، موجهًا رسالة إلى المتخوفين حتى الآن في لقاحات كورونا، شرح فيها طريقة تركيب اللقاحات وكيفية عملها في وقاية الجسم البشري من أخطار كوفيد 19.

كورونا تحول إلى جائحة

وأشار عسيري إلى أن كورونا تحول إلى جائحة؛ لأنه فيروس حيواني جديد لم يعرفه الجسم البشري سابقًا، وبالتالي ليست له أجسام مضادة أو ذاكرة مناعية، مشددًا على أنه إذا زادت مناعة الناس من كوفيد 19 انتهت الجائحة.

وأشار إلى أن كورونا لدية آلية ذاتية لتصحيح أخطائه وطفراته القادمة قد تجعله أقل ضراوة في إصابة الجسم بالمرض،ولكن أكثر قدرة على الانتشار.

وتابع الدكتور عبدالله عسيري :” قد نجد أنفسنا مضطرين للتطعيم منه كل سنة لمواكبة تحورات فيروس كورونا المتعددة”.

ولفت إلى أن عودة الطلاب للمدارس لا يمكن أن تتم قبل أن نصل للمناعة الاجتماعية بتطعيم 70% من المواطنين والمقيمين فوق 17 سنة، ويجب أن نطعم 28 مليون قبل بدء الدراسة.

خطة وزارة الصحة

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قد أوضح في وقت سابق، خطة وزارة الصحة بشأن بالمرحلة الثانية من برنامج لقاحات كورونا.

وقال “العبدالعالي” في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، ستبدأ المرحلة الثانية من برنامج لقاحات كورونا بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢١م بالتوسع في:

– أولويات إعطاء الجرعة الأولى.

– التوسع في مناطق المملكة.

– زيادة المواعيد اليومية.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة “ندعو الجميع إلى التسجيل في تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وصول دفعات جديدة من اللقاح

وكان وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة قد أعلن مساء اليوم الاثنين، وصول دفعات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: وصلت دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى أرض المملكة بعد انقطاع لظروف خارجة عن الإرادة.. أدعو الجميع للتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح”.

مستجدات كورونا في المملكة

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم الإثنين، عن تسجيل (314) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (341) حالة، كما تم تسجيل (5) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (373046) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (363926) حالة.