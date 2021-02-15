شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. التزام المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رصدت قناة “السعودية”، في تقرير ميداني مصور، حرص المواطنين والمقيمين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأكد مراسل القناة، وجود تجاوب كبير من قبل المواطنين المقيمين بالعاصمة المقدسة للالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، من حيث ارتداء الكمامة عند النزول للأماكن العامة، وتفعيل تطبيق توكلنا، والحد من الازدحام.

كما أعلن عن قيام أمانات البلديات في منطقة مكة المكرمة بتنفيذ جولات قرابية على مدار الساعة منذ بدء تشديد الإجراءات الاحترازية، حيث بلغت هذه الجولات أكثر من 8 آلاف جولة رقابية في مختلف المحافظات والمدن.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم الإثنين، عن تسجيل (314) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (341) حالة، كما تم تسجيل (5) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (373046) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (363926) حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على اللقاح ابتداءً من يوم الثلاثاء 15-12-2020، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي” لكنها أعادت جدولة مواعيد الجرعات بعد تأخر الشركة المصنعة للقاح في توريد اللقاحات إلى المملكة.

وأكد متحدث الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مشيرًا إلى أن جميع من أخذوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة.