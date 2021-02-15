شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة يوضح خطة المرحلة الثانية من برنامج لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خطة وزارة الصحة بشأن بالمرحلة الثانية من برنامج لقاحات كورونا.

وقال “العبدالعالي” في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، ستبدأ المرحلة الثانية من برنامج لقاحات كورونا بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠٢١م بالتوسع في:

– أولويات إعطاء الجرعة الأولى.

– التوسع في مناطق المملكة.

– زيادة المواعيد اليومية.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة “ندعو الجميع إلى التسجيل في تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

وصول دفعات جديدة من اللقاح

وكان وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة قد أعلن مساء اليوم الاثنين، وصول دفعات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: وصلت دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى أرض المملكة بعد انقطاع لظروف خارجة عن الإرادة.. أدعو الجميع للتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح”.

مستجدات كورونا في المملكة

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم الإثنين، عن تسجيل (314) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (341) حالة، كما تم تسجيل (5) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (373046) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (363926) حالة.