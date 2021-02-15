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تحذير بريطاني بشأن سلالات كورونا الجديدة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذير بريطاني بشأن سلالات الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال كريس ويتي، كبير المستشارين الطبيين في إنجلترا، الإثنين، إن هناك سلالات عديدة لفيروس كورونا المستجد قد تقلل فاعلية اللقاحات المضادة له.

 

وأضاف وايتي: "هناك سلالات عديدة تبدو متشابهة جداً مع بعضها من عدة أوجه، وفي الواقع يمكنها أن تقلل فاعلية اللقاح بشكل طفيف.. أو في بعض الحالات، تقللها بشكل أكثر من طفيف".

 

وتابع: "وفي هذه الحالة يعيد العلماء تصميم اللقاح، ويسمح ذلك بإعادة التطعيم ضد السلالة الجديدة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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