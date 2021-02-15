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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذير بريطاني بشأن سلالات كورونا الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 فبراير 2021
متابعات_ الخليج 365
قال كريس ويتي، كبير المستشارين الطبيين في إنجلترا، الإثنين، إن هناك سلالات عديدة لفيروس كورونا المستجد قد تقلل فاعلية اللقاحات المضادة له.
وأضاف وايتي: "هناك سلالات عديدة تبدو متشابهة جداً مع بعضها من عدة أوجه، وفي الواقع يمكنها أن تقلل فاعلية اللقاح بشكل طفيف.. أو في بعض الحالات، تقللها بشكل أكثر من طفيف".
وتابع: "وفي هذه الحالة يعيد العلماء تصميم اللقاح، ويسمح ذلك بإعادة التطعيم ضد السلالة الجديدة".