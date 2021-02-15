سقوط 3 جرحى في قصف صاروخي على أربيل

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد- سبوتنيك. وقالت في بيان: "ثلاثة جرحى إثر سقوط الصواريخ التي استهدفت أربيل هذا اليوم، الأول حارس لإحدى القنصليات في منطقة وزيران بأربيل، والثاني مواطن سوري، والثالث مواطن من ‎أربيل حالته خطرة".

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و أعلنت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان بالعراق، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن تعرض مطار أربيل الدولي، شمالي العراق، لقصف صاروخي.

وقالت المديرية في بيانها إن

صاروخين سقطا فيمطار أربيل الدولي، بينما سقط ثالث خارج المطار.