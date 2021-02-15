شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الثلاثاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة، على مناطق: “تبوك، والجوف، والحدود الشمالية”، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل.
كما توقّع المركز، أن تنشط الرياح السطحية على أجزاء من مناطق: “الرياض، والقصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية”.
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فتسجل مكة المكرمة 35 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف 8 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.
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