تحذيرات من "تأثيرات قاتلة" للضغط النفسي

دبي - محمود عبدالرازق -

وقال الحريري في مداخلة هاتفية مع إذاعة "الرياض"، نقلها موقع "عاجل" السعودي، إن هناك الألم النفسي له تأثير على القلب، وتسبب الوفاة.

وأضاف الحريري: "القلب مرتبط لدى كثير من الناس بالفرح والحزن والتراث العربي مليء بالشواهد الدالة على ذلك".

ولفت أستاذ الصحة النفسية إلى أن "بعض الأمراض النفسية قد تؤدي إلى الانتحار، وكذلك تؤدي بعض الآلام والضغوط النفسية قد تؤدي إلى الوفاة وفق ما يُعرف بمتلازمة القلب المنكسر".

وأوضح الحريري: "هذه المتلازمة تؤدي إلى الوفاة بسبب الألم والضائقة النفسية التي تغير الكيمياء الحيوية للقلب؛ لأن الإنسان عادة حينما يتعرض لموقف ضاغط أو مخيف يفرز هرمون الأدرينالين، والمعروف بـ"هرمون الهرب أو القتال"، وله فوائد طبية كثيرة".

وتابع: "لكن ما يحدث في حالة الضغط النفسي يفرز هرمون آخر يسمى هرمون الإجهاد أو هرمونات الضغط النفسي، ويتم الإفراز بشكل مستمر من تلك الهررمونات؛ ما يؤدي إلى ضيق شرايين القلب بشكل تدريجي فيتضخم القلب ويتوقف عن العمل ويؤدي ذلك إلى الوفاة".