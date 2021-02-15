شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» تحدد قيمة غرامة التأخير في إصدار شهادة الميلاد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية قيمة غرامة التأخير في إصدار شهادة الميلاد للأطفال حديثي الولادة.
جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية عبر حساب “العناية بالعملاء”، على سؤال مغرد قال فيه: “هل التأخير في إصدار شهادة الميلاد عليه غرامة وما هي قيمتها؟
وأوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن هناك غرامة مالية يتم احتسابها بعد ٣٠ يوما من تاريخ الميلاد، وتكون كالتالي ٥٠ ريالا عن كل عام.
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