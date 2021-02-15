شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة يعلن وصول دفعات جديدة من لقاح كورونا ويوجه رسالة للجميع والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة مساء اليوم الاثنين، وصول دفعات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال الربيعة، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: وصلت دفعات جديدة من لقاح كورونا إلى أرض المملكة بعد انقطاع لظروف خارجة عن الإرادة.. أدعو الجميع للتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح”.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم الاثنين، عن تسجيل (314) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (341) حالة، كما تم تسجيل (5) وفيات جديدة.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (373046) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (363926) حالة.