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الصحة العالمية تصرح باستخدام لقاح أسترازينيكا بصفة عاجلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت منظمة الصحة العالمية الاثنين موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح أسترازينيكا ضد كوفيد-19، ما سيسمح ببدء توزيعه على بعض من أفقر دول العالم.

وذكرت المنظمة في بيان "أدرجت منظمة الصحة العالمية اليوم نسختين من لقاح أسترازينيكا-اكسفورد ضد كوفيد-19 للاستخدام في حالات الطوارئ، ما يعطي الضوء الأخضر لهذين اللقاحات ليتم طرحهما عالميًا من خلال (آلية) كوفاكس"، في إشارة إلى البرنامج الذي يهدف إلى التوزيع العادل للقاحات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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