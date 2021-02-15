نصير الغلابة… 7 معلومات عن البرلماني المصري الراحل البدري فرغلي

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Aya elkholy
1- ولد في محافظة بورسعيد عام 1947 وكان والده عاملا بالشحن والتفريغ في الميناء وله 6 أخوات.
2- ينتمي لأسرة فقيرة وشارك في صفوف المقاومة في بورسعيد عندما كان عمره 18 عاما.
3- ترك الدراسة بعد حصوله على الابتدائية وعمل مع والده من أجل مساعدة أسرته.
4- أصبح نائبا في البرلمان عام 1990 وبقي لمدة 4 دورات متتالية وحظي باحترام الناس.
5- كان يلقب أيضا بـ "زعيم المعارضة الشعبية" بفضل عدد كبير من الاستجوابات التي تقدم بها للمسؤولين.
6- بعد ترك مجلس النواب تولى منصب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات للمطالبة بحقوقهم.
7- عاش حياة قاسية في طفولته وشبابه، لكنه كان يعشق القراءة ويستعير الكتب التي لا يستطيع شراءها لأسباب مادية.
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