نصير الغلابة… 7 معلومات عن البرلماني المصري الراحل البدري فرغلي

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Aya elkholy

وكان البدري فرغلي يشغل منصب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية، التي أوردت 7 معلومات عن الرجل الذي يعد من أهم القيادات التي دافعت عن حقوق العمال وأصحاب المعاشات:

1- ولد في محافظة بورسعيد عام 1947 وكان والده عاملا بالشحن والتفريغ في الميناء وله 6 أخوات.

2- ينتمي لأسرة فقيرة وشارك في صفوف المقاومة في بورسعيد عندما كان عمره 18 عاما.

3- ترك الدراسة بعد حصوله على الابتدائية وعمل مع والده من أجل مساعدة أسرته.

4- أصبح نائبا في البرلمان عام 1990 وبقي لمدة 4 دورات متتالية وحظي باحترام الناس.

5- كان يلقب أيضا بـ "زعيم المعارضة الشعبية" بفضل عدد كبير من الاستجوابات التي تقدم بها للمسؤولين.

6- بعد ترك مجلس النواب تولى منصب رئيس اتحاد أصحاب المعاشات للمطالبة بحقوقهم.

7- عاش حياة قاسية في طفولته وشبابه، لكنه كان يعشق القراءة ويستعير الكتب التي لا يستطيع شراءها لأسباب مادية.